Mangalcılar, Az Kalsın 500 Yıllık Camiyi Yakacaktı

İstanbul Eyüp'te restorasyon çalışması devam eden Kaptan Paşa Camii'nin dışında kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan mangal ateşinden yangın çıktı. Caminin avlusuna sıçrayan yangında restorasyon amacıyla avluya koyulan tarihi kapılar yanarken 500 yıllık cami de az kalsın kül olacaktı.



İstanbul Eyüp'te 16'ncı yüzyılda inşa edilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışması yürütülen Kaptan Paşa Camii'nin avlusunda yangın çıktı. İddiaya göre, dün sabah saatlerinde restorasyon alanı dışında kimliği belirlenemeyen kişilerin yaktığı mangal nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede caminin avlusunda bulunan depoya sıçradı. Alev alan depoda çeşitli yapı malzemeleri ve makinelerin yanı sıra restorasyon amacıyla avluda koruma altına alınan tarihi cami kapıları da yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken cami çevresindeki ağaçlara yerleştirilen kuş yuvaları alevler içinde kaldı.



Yangını gören mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine yangın, camiye sıçramadan söndürüldü.



Proje Sorumlusu Kadir Berk yangını ucuz atlattıklarını ifade ederek "Dün sabah saatlerinde burada bir yangın söz konusu oldu. Yangın bizim koruma sacımızın dışında kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan ateş sonucu ve ateşin içeriye sirayet etmesi sonucu meydana geldi. Depomuz var. Depomuza sıçramış. Sadece depomuz yandı. Binamızda herhangi bir sıkıntı oluşmadı. Şükürler olsun ucuz atlattık" dedi.



"Yaklaşık 50 bin TL civarında hasar söz konusu olmuştur"



Yangının meydana getirdiği hasarı anlatan Berk "Çeşitli yapı malzemeleri, el aletleri, makineler vardı. Tabi parasal olarak bir önemi yok. Var ama yok. Asıl eski eser caminin kapıları vardı. Maalesef bunları yitirdik. Üzücü olan bu. Yaklaşık 50 bin TL civarında hasar söz konusu olmuştur" ifadelerini kullandı.



"İtfaiye, ateşin dışarıda yakıldığını ve dışarıdan içeriye sıçrattığını belirledi"



Ateşin mangalcılar tarafından yakılmış olabileceğini dile getiren proje sorumlusu Berk, "Yangın maalesef bilinçsiz insanların koruma sacının dışında ateş yakmasıyla meydana gelmiş. Muhtemelen mangal ateşi. Havalar ısındı. İnsanlar burada mangal yapıyor veya sabaha doğru bilinçsiz insanlar ısınmak amacıyla ateş yakmışlardır. Bilemiyoruz. İtfaiye belirledi. Ateşin dışarıda yakıldığını, dışarıdan içeriye sıçrattığını itfaiye belirlemişti" şeklinde konuştu.



"Allah'a şükürler olsun ateş sıçramadı"



Kaptan Paşa Camii'nin 1600'lü yılların sonunda yapılmış bir cami olduğunu ifade eden proje sorumlusu Berk, "Güzel bir cami. Taş bir yapıdır. İçerisinde ahşap bir kubbe ve tuval bezlerine işlenmiş motifler, bezemeler vardır. Allah'a şükürler olsun ateş sıçramadı. Zaten yeteri kadar içeride tedbirlerimiz var. Henüz çalışmalarımız başlamamıştı" dedi.



Olayı anlatan mahalle esnafı Osman Uslu "Baktık. Alevler çıkmıştı. Ben buranın esnafıyım. Alevler çıktığı zaman 110'u aradım. Benden önce de bir arkadaş aramış. Yangın bayağı büyüdü. Söndürmek için 5 tane araba geldi. Alevlerin yüksekliği ağaçtan belli oluyor. İtfaiye geldikten sonra yaklaşık 10 dakika daha devam etti. Sonrasında hızı kesildi" ifadelerini kaydetti.



Öte yandan restorasyonu yapan firma yetkilileri olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis, yangını çıkartan şüpheli ya da şüphelileri arıyor. - İSTANBUL