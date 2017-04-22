Mangala ve Satranç Turnuvalarında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirdi
Kütahya’nın Simav ilçesinde, ilkokul ve ortaokullar arası mangala ve satranç turnuvalarında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Kaymakam Türker Çağatay Halim’in elinden aldı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, ilkokul ve ortaokullar arası mangala ve satranç turnuvalarında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Kaymakam Türker Çağatay Halim'in elinden aldı. Simav Kaymakamlık makamında yapılan ödül törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikci ve 16 öğrenci katıldı.
Mangala dalında, ilkokul kızlarda Çaysimav ilkokulundan Hacer Sicim, ilkokul erkeklerde, Yusuf Koyuncuoğlu ilkokulundan Efe Mert, ortaokul kızlarda, Yaykın ortaokulundan Havva Yıldırım, ortaokul erkeklerde Yaykın ortaokulundan Şerif Ahmet Sarı birinci oldu.
Satranç dalında, ilkokul kızlarda Karacahisar ilkokulundan Naile Tarhanacı, ilkokul erkeklerde Karacahisar ilkokulundan Nurullah Yener, ortaokul kızlarda Güney ortaokulundan Fatma Ayyıldız, ortaokul erkeklerde Osmanbey ortaokulundan Berkay Yoldaş birinci oldu.
Birinci ve ikinci olan öğrencilere ödüllerini veren Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İnsan zekasının yerini hiçbir teknolojik gelişmenin alamayacağını ifade etti. Halim "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, turnuvalarda başarı gösteren çocuklarımızın ödüllerini bugün veriyorum. Zeka oyunu olarak bilinen, mangala ve satranç turnuvalarına katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA