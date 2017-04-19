Mangal Partisinde Podolski'den "Nusret Taklidi"





Galatasaray, Pazar günü Türk Telekom Arena'da oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi kenetlendi.



Sarı-kırmızılı ekibin bu sabah yaptığı antrenman sonrasında başkan Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolculara mangal partisi düzenledi. Mangal partisi son derece keyifli ve coşkulu bir ortamda gerçekleşirken, başkan Dursun Özbek futbolculara yaptığı kısa konuşmada, "Bana son derece pozitif enerji verdiniz. İstekli ve arzulu oluşunuz beni son derece mutlu etti. İnşallah Fenerbahçe maçını kazanacaksınız ve hepimizi sevindireceksiniz" dedi.



Başkan Özbek, yaptığı bu kısa konuşmanın ardından tüm futbolcuları yanına çağırarak, galibiyet sözü aldı ve futbolcularla birlikte el ele tutuşarak, "Cim bom bom" diye tezahurat yaptı. Başkan Özbek'in sıcak yaklaşımı tüm futbolcuları memnun etti.



Kaptan Selçuk İnan da mangal partisi sonrasında yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maçının öneminin tüm takım olarak bilincindeyiz. Başkanımızın kulüp sorunlarıyla büyük mücadele verdiğinin de farkındayız. Bu maçı kazanarak Avrupa Kupası iddiamızı da sürdürmek amacındayız. Tek isteğim, taraftarımızın maçta bizi yalnız bırakmayıp, sonuna kadar desteklemesidir" diye konuştu.



PODOLSKİ NUSRET'E ÖZENDİ



Mangal partisinde Başkan Dursun Özbek tüm futbolcularla samimi sohbetler yaptı. Keyifli bir gün geçiren Galatasaray futbol takımında Podolski mangal partisine "Nusret" taklidi ile renk kattı. Alman oyuncu Nusret'in ete tuz atma şeklini mangal partisinde objektif karşısında uyguladı.







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-Mangal partisinden görüntüler - İstanbul