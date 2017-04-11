Manevi Yapılanma Kentleşmeden Daha Önemli

Bursa İl Müftüsü İzai Turan ile İnegöl Müftüsü Kazım Güzel'i makamında ağırlayan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, manevi yapılanmanın önemine dikkat çekerek "Şehirlerimiz ne kadar kalkınırsa kalkınsın, ne kadar güzelleşirse güzelleşsin, kentlerimiz ne kadar kentleşirse kentleşsin bu manevi anlamdaki yapılanma bunlardan çok daha önemli" dedi.

Bursa'nın tüm ilçe müftülerini buluşturan istişare toplantısı için İnegöl'e gelen İl Müftüsü İzani Turan, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı da makamında ziyaret etti. İnegöl Müftüsü Kazım Güzel'in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Aktaş, manevi yapılanmanın önemine vurgu yaptı.

KUTLU DOĞUM PROGRAMLARI İSTİŞARE EDİLDİ

Ziyarette konuşan İl Müftüsü İzani Turan, her ay mutat toplantıları yaptıklarını hatırlatarak "Müftü arkadaşlarımızla beraber her ay toplanırız. İlden 2 müftü yardımcımız ve bütün ilçe müftülerimiz bugün itibariyle İnegöl ilçemizde Sayın Başkanımızın kılavuzluğunda, çok kıymetli İlçe Müftümüz Kazım Beyin ev sahipliğinde bir araya geldik. Bu toplantılarda 1 aylık gelen talimatları konuşuruz, kendi aramızda istişare ederiz, kararlarımızı alırız. Önümüzde de Kutlu Doğum Haftamız var. Onunla ilgili özel olarak toplanmış olduk. Kutlu Doğum Haftası münasebeti ile neler yapabiliriz bunları görüşüyoruz. İnşallah bereketli bir hafta olacağını umut ediyoruz. Ayrıca toplantıya gittiğimiz yerlerde güzel kuran okuyan arkadaşlarımızla bir Kuran-ı Kerim ziyafeti programı yapıyoruz. Burada da Sani Konukoğlu camimizde az sonra gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız toplantıya devam ederken, bu arada ilçe gelmişken değerli Kaymakamımızı, Belediye Başkanımızı makamlarında ziyaret edelim düşüncesiyle buraya geldik. Ev sahipliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

MANEVİ YAPILANMA HEPSİNDEN ÖNEMLİ

Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa'nın merkezle beraber tüm ilçe müftülerinin aylık istişare toplantılarını yapmak üzere İnegöl'de bir araya geldiklerini kaydederek "İnegöl Belediyesi olarak da buna ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Ben kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Büyük bir nezaket gösterip hem Kaymakamımıza hem de bizlere ziyaret gerçekleştirdikleri için de teşekkür ediyorum. Şunu çok iyi biliyoruz ki; şehirlerimiz ne kadar kalkınırsa kalkınsın, ne kadar güzelleşirse güzelleşsin, kentlerimiz ne kadar kentleşirse kentleşsin bu manevi anlamdaki yapılanma bunlardan çok daha önemli. Dolayısıyla din hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi adına müftülüklerimizin çok büyük bir fedakarlık ve gayretle çalıştıklarını görüyoruz. İnegöl olarak da dönem dönem eksiklerimiz aksaklarımız oluyor. İl Müftümüzden bunları talep ediyoruz. Kendilerine ben destek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İstişarelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Aktaş, İl Müftüsü İzani Turan'a tablo hediye etti.