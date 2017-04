Mandzukic'e Teklif Var Mı?

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde olduğundan bahsedilen Hırvat golcü Mario Mandzukic'in menajeri Ivan Cvjetkovic, oyuncusu hakkında açıklamalar yaptı.



"Elimize gelen somut bir teklif yok"



Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Cvjetkovic, "Şu an itibariyle transfer konusunda yorum yapmak istemiyorum. Mandzukic, Juventus'ta mutlu ve bu sezon yapacağı işlere konsantre olmuş durumda. Çok önemli maçları var. Açıkçası transfer konusunda yorum yapmak istemiyoruz. Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi var. Bizim için öncelikli opsiyon kulübünde yapacaklarıdır. Şimdiden transfer konusunda yorum yapmak benim tarzım değil. Ayrıca elimize gelen somut bir teklif de yok" dedi.



Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor,"Mandzukic'i kim takımında görmek istemez ki? Çok iyi yeteneklere sahip, aynı zamanda çok iyi bir takım oyuncusu. Her zaman skora katkı veriyor. Bunun cevabını vermek çok kolay. Böyle bir oyuncuyu herkes kadrosunda görmek ister." şeklinde konuşmuştu.



Domogoj Vida için ne dedi?



Dinamo Kiev'de forma giyen başarılı stoper Vida'nın temsilciliğini de yapan Ivan Cvetkovic, "Vida için de aynı şeyler geçerli. Henüz erken. Transfer konusunda şu aşamada yorum yapmayacağız" ifadesini kullandı.



AJANSSPOR