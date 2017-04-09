'Mandıra Filozofu'unun Gösterisine Sadece Bir Kişi Geldi

"Mandıra Filozofu" filmiyle büyük üne kavuşan Müfit Cans Saçın, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde tek kişilik bir gösteri düzenledi.

BİR SAAT İZLEYİCİ BEKLEDİ

Kapı önünde bir saat izleyici bekleyen ünlü oyuncu, gösteri saatinde salona girdiğinde kendisini izlemek için sadece bir kişinin beklediğini gördü.

"TEK KİŞİLİK GÖSTERİYİ YANLIŞ MI ANLADIM"

Tek kişilik gösteriyi sadece tek kişi izlemeye gelmişti. "Mandıra Filozofu" namıyla anılan ünlü oyuncu da tek kişilik izleyicisi ve boş salon manzarasında çektindiği selfie'yi "Tek kişilik gösteri şeysini yanlış mı anladım? Seyirci tek kişi oluyordu di mi?" tweet'iyle hesabından paylaştı.

Kaynak: Haberler.com