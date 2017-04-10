Mandıra Filozofu "Gösterime Bir Kişi Geldi" Dedi, Olay Şaka Çıktı

'Mandıra Filozofu' olarak ünlenen Müfit Can Saçın, fotoğraf paylaşıp "Gösterime bir kişi geldi" deyince haber olmuştu. Ünlü tiyatrocu bunun bir şaka olduğunu açıkladı

Mandıra Filozofu

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