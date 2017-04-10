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Mandıra Filozofu "Gösterime Bir Kişi Geldi" Dedi, Olay Şaka Çıktı
Mandıra Filozofu "Gösterime Bir Kişi Geldi" Dedi, Olay Şaka Çıktı
'Mandıra Filozofu' olarak ünlenen Müfit Can Saçın, fotoğraf paylaşıp "Gösterime bir kişi geldi" deyince haber olmuştu. Ünlü tiyatrocu bunun bir şaka olduğunu açıkladı
10 Nisan 2017 Pazartesi 14:15
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