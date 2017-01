'Mandıra Filozofu'dan Etkilendi, Kedi Köyü Kurdu

ANTALYA'da oturan Mehmet ve Müjgan Orhan çifti, 'Mandıra Filozofu' filmini izledikten sonra klasik araçlarını satarak sokak kedileri için 'kedi köyü' kurdu.



İstanbul'da yaşarken 'Mandıra Filozofu' filmini izleyen ve orada anlatılan yaşamdan etkilenen Mehmet ve Müjgan Orhan çifti, 1974 model klasik araçlarını satarak Antalya'ya yerleşmeye karar verdi. Kediler için köy kurmaya karar veren çift, Konyaaltı ilçesinden 15 kilometre uzaklıktaki Doyran Köyü'nden 2 dönüm alanı kiraladı. Orhan çifti, başka hayvanseverlerle birlikte Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ni (ASKODER) kurarak, diğer gönüllerle birlikte sokak hayvanlarını iyi şartlarda yaşatmak için 2 dönümlük alanda çalışma başlattı. Birkaç günde tarlayı taşlardan temizleyen ve düz zemin oluşturan hayvanseverler, sokak kedileri için içersinde küçük evler, barınaklar, oyun grupları, hamak ve bankların bulunduğu 'kedi köyü'nü kurdu. Hayvanseverler, Antalya merkezde bakıma muhtaç sokak kedilerini 100 kedinin yaşadığı kedi köyüne taşıyor. Türkiye'de ilk olduğu iddia edilen kedi köyünde, sokak hayvanları yakılan sobanın etrafındaki sandalyelerin üzerinde ısınmaya çalışıyor. Hayvanseverler, haftanın belirli günlerinde kediler için mangal yaparak, et pişirip besliyor. Köyde kedilerin yanı sıra köpekler de yaşıyor.



MANDIRA FİLOZOFU HAYATLARINI ETKİLEDİ



ASKODER Başkanı Mehmet Orhan, Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmalarını sürdürdüğü Kepez ve Santral mahallelerinden çok sayıda kediyi köye taşıdığını söyledi. Dış mekan şartlarına dayanıklı kulübeler yaptıklarını aktaran Orhan, kedi köyünün ihtiyaçları için sosyal medyada duyuru yaptıklarını söyledi. Para yardımını kabul etmediklerini dile getiren Orhan, şöyle devam etti:



"İstanbul'da yaşarken 'Mandıra Filozofu' filmini izledik. Bu film hayatımızı değiştirdi. Filmin ardından Antalya'ya yerleşme kararı aldık. Bir süre sokakta hayvanları besledik. Ardından hayalimiz olan kedi köyünü kurmak için dernek kurduk. Hayalimizi gerçekleştirmek için 1974 model bir aracım vardı, onu satıp bu alanı kiraladık. Hayvanseverlerle bu alanı temizledik ve küçük kulübüler yaptık."



SIRADA KEDİ ŞEHRİ VAR



Kedi köyünde 15 küçük ev, villa tarzı 4 büyük kulübe yaptıklarını belirten Orhan, kedilerin tamamını sokaktan topladıklarını kaydetti. Mehmet Orhan, "Şimdiki hedeflerimiz kedi şehri kurmak. Zor durumda kalan her kediyi bu şehre taşımak. Kedilerin özgür gezdiği, her istediklerinde yemek bulduğu bir şehir kuracağız" dedi.



PARA GEÇMİYOR



Zor durumda kalan köpekleri de buraya taşıdıklarını belirten Orhan, bu hayvanlara da duyarsız kalamadıklarını söyledi. Kedi ve köpeklerin burada geçindiklerini anlatan Mehmet Orhan, hayatlarını hayvanlara adadıklarını söyledi. Orhan, ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşıladıklarını belirterek, "Sosyal medya üzerinden duyuru yaparak hayvanların ihtiyaçlarını bildiriyoruz. Onlar da bize getiriyorlar. Para göndermek isteyenlere 'hayır' diyoruz. Burada para geçmiyor. Malzemeleri alalım, ödemesini siz yapın diyoruz" diye konuştu. - Antalya