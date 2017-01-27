Mandalina ve Portakal Satışı Esnafın Yüzünü Güldürdü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havaların soğumasıyla sıkça tüketilen mandalina ve portakalın satışı esnafın yüzünü güldürdü.



Adilcevaz'da soğuk havaların iyice etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşların C vitamini ihtiyacını karşılamak için tercih ettiği mandalina ve portakalın satışları arttı. Kış hastalıklarına, özellikle de soğuk algınlığına karşı faydalı olan mandalina ve portakal, hem lezzeti hem de ucuzluğu ile kolaylıkla alıcı bulurken, geçimlerini kış meyvesi satarak karşılayan pazarcı ve manavların da yüzünü güldürüyor.



Kamyonlarla getirdikleri kış meyvelerini açtıkları tezgahlarda satmaya çalışan sebze satıcısı Cemal Dülek, "Kış ayının gelmesiyle birlikte Adana'dan getirdiğimiz mandalina ve portakalları satarak geçimimizi sağlıyoruz. Son zamanlarda soğukların kendini göstermesiyle birlikte portakal, mandalina satışlarımız arttı. Halkımız hem ucuz hem de kaliteli sebze ve meyve istiyor. Portakal ve mandalina gibi ürünler bu mevsimde ucuz olduğundan çok satılıyor" dedi.



Bahattin Marangoz isimli müşteri ise, kış aylarında her fırsatta ucuz olan portakal ve mandalina alarak C vitamini ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. - BİTLİS