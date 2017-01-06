Mandala Eğitimleri

Mandala Akademi, bilinçaltına attığınız ve size engel olan bilgilerin yüzeye çıkmasını sağlayan eğitim programları veriyor.



Mandala Nedir?



Mandala hem daire hem de merkez anlamına gelir. Bütünlüğü simgeler. Aslında hem etrafımızdaki görünen dünyayı (tüm evren, Ay, Güneş-daire) hem de ayrıca zihinlerimizde ve vücutlarımızdaki, derin, görünmeyen içsel dünyayı (merkez iyileştirme dairesi) temsil eder.



Amerikan yerlilerinden, Tibetlilerin kum boyamalarına kadar, Gotik gül pencerelerinden Hindu yantralarına kadar, Osmanlılar'da padişahların giydiği tılsımlı gömleklere kadar mandalalar meditasyon, koruma ve iyileşme sembolleri olarak kullanılmaktadır.



Mandala sizinle ve etrafınızdaki dünyayla ilgili derin doğruyu ortaya çıkaran ve genellikle daire şeklinde olan kutsal bir alandır. Yarattığımız mandalalar bilinçaltına attığınız bilgilerin yüzeye çıkmasını sağlarken hayatın içinde akışınıza engel olan tıkanıklıklarınızdan ve blokajlarınızdan sıyrılmanızı ve özgürleşmenizi sağlar.