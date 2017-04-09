Mancini Sneijder'i Götürüyor!

Günün iddiası İtalyan medyasından geldi. La Gazzetta'ya göre Aslan'ın eski hocası yeni sezonda Roma'nın başına geçecek, ilk transferi ise Galatasaray'dan Sneijder olacak.



Yönetim ilk teklifi kabul etmeye hazırlanıyor



La Gazzetta, Cim Bom'un eski teknik patronu Roberto Mancini'nin yeni sezonda Roma'yı çalıştıracağını öne sürdü.



İşin Sarı-Kırmızılılar'ı ilgilendiren en önemli kısmı ise Mancini'nin Roma'ya giderken Sneijder'i de götüreceğinin iddia edilmesi.



Fanatik'İn haberine göre, yıllık maliyeti 6.5 milyon Euro'yu bulan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu daha fazla takımda tutmayı düşünmeyen yönetim, gelecek ilk teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.



Teknik direktör Tudor ise kulüple 1 yıl daha mukavelesi bulunan Sneijder'in sözleşme sonuna kadar Florya'da kalmasını istemişti.