Manchester, Üstünlüğünü Koruyamadı

Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.



İngiliz ekibi Henrikh Mkhitaryan'ın 36. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.



Ev sahibi ekip Leander Dendoncker'in 86. dakikadaki golüyle tur umutlarını rövanş maçına taşıdı.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 20 Nisan'da Old Trafford'da oynanacak.



(Sporvadisi.com)