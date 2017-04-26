Manchester United ve Monaco, Talisca'nın Peşine Düştü

Beşiktaş'ta Anderson Talisca rüzgarı esmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarının ardından Adanaspor'u da boş geçmedi. Hafta içinde oynanan Lyon maçında 2 gol birden atan ve UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçilen Brezilyalı futbolcu, Adanaspor karşısında da fileleri havalandırmayı başardı. Hücum organizasyonlarında oyunu çok iyi yönlendiren 23 yaşındaki futbolcu, Adanaspor'a karşı oyunun sıkıştığı dakikalarda ortaya çıkarak takımını 2-1 öne geçiren isim oldu. Talisca, bu hafta attığı golle de ligdeki gol sayısını 10'a çıkarmış oldu.

İKİ DEV TAKİP EDİYOR

Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz'in Benfica takımından 1+1 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca, ortaya koyduğu performansla, Avrupa'nın büyük kulüplerinin de radarına girdi. Benfica'nın 23 milyon Euro bonservis bedeli istediği Brezilyalı yıldız, Manchester United ve Monaco tarafından takip ediliyor. Beşiktaş'ın Portekiz kulübüyle yaptığı anlaşma gereği, Talisca için herhangi bir kulüp 23 milyon Euro öderse, yıldız futbolcu o kulübe satılabilir. Belirlenen rakamın altında teklifler gelmesi durumunda ise Talisca 1 yıl daha kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek.

20 GOLE KATKISI VAR

Bu sezon Beşiktaş forması ile 29 maça çıkan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, 14 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Süper Lig'de 10 gol atıp 2 asist yapan Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 gole, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 gol, 4 asiste imza attı. Brezilyalı orta saha oyuncusu Ziraat Türkiye Kupası'nı da boş geçmedi ve rakip filelere 1 gol gönderdi.