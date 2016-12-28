Manchester Cityli Gündoğan'ın Balıkesir'de Yatırım Yapması

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen Türk futbolcu İlkay Gündoğan'ın SGK binasını 28 milyon liraya almasına ilişkin, "Hem Balıkesir kazandı, hem de döviz kazandı Türkiye. İlkay da kazandı, hemşehrimize teşekkür ediyoruz." dedi.



Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir'den hiç kopmayan Gündoğan'ın böyle bir yatırım yaparak bunu ispatladığını belirterek şunları söyledi:



"SGK binasının yerine ticari ve konut alanında bir şeyler yapacak. İlkay kardeşimiz, geçen yıl belediyemizce düzenlenen Mahalle Ligi Futbol Turnuvası şampiyonlarını Dortmund'da ağırladı. Misafirleri olduk. Babası ve ailesi Balıkesir'e gidip geliyor. Biz de böyle bir talebi olur mu diye düşünüyorduk. Sonuçta o da parasını değerlendirmek istiyor. Geldi Balıkesir'de değerlendirdi parasını, burayı aldı. Boşaldıktan sonra güzel şeyler yapacak. İlkay Gündoğan'ın SGK binasını 28 milyon liraya almasıyla hem Balıkesir kazandı, hem de döviz kazandı Türkiye. İlkay da kazandı, hemşehrimize teşekkür ediyoruz."



Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nın şampiyonlarını bu sezon Londra'ya götüreceklerini de dile getiren Uğur, "13 Mayıs'taki Manchester City'nin maçına götüreceğiz onları." dedi.