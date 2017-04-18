Manchester City'nin Yeni Formaları Sızdırıldı

City bu hafta el yakan forma fiyatlarına yarı yarıya bir indirim uygulamıştı. İngiliz basını bunu sebebinin yeni sezonda giyilecek formaların hazırl olması sebebiyle gerçekleştiğini belirtti.



Hazırlanan yeni formaların 2011-2012 sezonunda İtalyan teknik adam Mancini'yle kazanılan şampiyonluk döneminde giyilen formalarla büyük benzerlik göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca üretilen yeni City formalarının üzerinde 1956 ylında kazanılan FA Cup'ı hatırlatan bir bordo bandda bulunuyor.



İşte o formalar;







