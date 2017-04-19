Gabriel Jesus ve De Bruyne, Antrenmanda Resmen Döktürdü

İngiltere'de FA Cup yarı finalinde Arsenal ile karşılaşacak olan Manchester City'de kritik maç öncesi hazırlıklar sürüyor.

YILDIZLAR RESMEN DÖKTÜRDÜ

Mavi-beyazlı ekibinin 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Gabriel Jesus, kaleciden gelen topu artistik hareketlerle kontrol edip topu kafasında sektirmesi ve Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nun da uzak mesafeden gelen topu tek hamle de iki ayağının arasında tutması, sosyal medyada beğeni topladı.