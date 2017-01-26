Manavoğlu Güven Tazeledi.

Antalya Kent Konseyinde Şehir Plancısı Ebru Manavoğlu, İmar ve Planlama Çalışma Grubu Başkanlığına yeniden seçildi.



Dün seçim gündemli olarak gerçekleştirilen toplantıda, Ebru Manavoğlu oy birliği ile grup başkanlığına yeniden seçilirken, Ömer Faruk Gür başkan yardımcılığına, Haşim Dikencik ise sekreterliğe getirildi.



Aynı zamanda Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Başkanlığı görevini de sürdüren Manavoğlu, yeni dönemde de İmar ve Planlama çalışma Grubu olarak Antalya Kent Konseyi'nin katılımcılık ilkeleri doğrultusunda kentin sorunlarına duyarlı ve çözüm odaklı faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi. Manavoğlu, "Kentte yeni projelerle, kamu yararı doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bu dönemde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte katılımlarıyla katkı koyan, destek olan tüm üyelerimize teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA