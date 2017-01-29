Manavgatspor-Kütahyaspor: 0-0





STAT: Evrenseki Stadı



HAKEMLER: Levent Aktan (xx), Serkan Gülçer (xx), Arda Darcan (xx)



MANAVGATSPOR: İsmail (xx)- Fikret (xx), Ahmet (xxx) (Dk.90+3 Halil), Anıl (xxx), Enver (xx) (Dk.88 Mücahit), Emre (xxx), Hüseyin Onur (x), Şerif (xxx), Muhammet (x), Burak (x), Kemal (xx) (Dk.52 Burak xx)



KÜTAHYASPOR: Süleyman (xxx)- İhsan Uğur (xx) (Dk.73 Emre xx), Furkan (xx), Çağlar (xxx) (Dk.70 Aykut xx), Serkan (xx), Muammer (xx), Gökhan (xx), Oğuzhan (xxx), Derviş Hüseyin (xxx), Ömer Faruk (x) (Dk.85 Okan), Abdulkerim (x)



KIRMIZI KART: Dk.78 Muhammet (Manavgatspor)



SARI KARTLAR: İsmail, Enver, Muhammet (Manavgatspor), Muammer, Çağlar, Abdulkerim (Kütahyaspor)



SPOR Toto 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta mücadele eden Manavgatspor kendi sahasında son sıradaki Kütahyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Manavgatspor'da kart cezalısı olan Öner ve Hakkı kadroda yer almazken, sakatlıkları süren Halil ve Ferhat yedek olarak soyundu.



4'ncü dakikada sol taraftan atılan pasla ceza sahasına giren Kemal'in vuruşu Kütahyaspor kalecisi Süleyman'da kaldı.



13'üncü dakikada Manavgatspor atağında Ahmet röveşata vuruşunda kaleci Süleyman topa güçlükle sahip oldu.



22'nci dakikada Kütahyasporlu Derviş Hüseyin'in sol taraftan orta şut karışımı attığı topu Manavgatspor kalecisi İsmail kornere çeldi.



28'nci dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinden Manavgatsporlu Anıl'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Süleyman kornere çeldi.



35'inci dakikada Manavgatsporlu Ahmet'in ceza sahasına girerek vurduğu sert şutta topu kaleci Süleyman güçlükle kontrol etti.



40'ıncı dakikada Kütahyasporlu Çağlar'ın vuruşunda top auta çıktı.



İlk yarının son düdüğünün çalmasıyla birlikte şeref trübününde her iki takımın yönetcileri arasında yaşanan tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.



47'nci dakikada Kütahyaspor ceza sahasında yaşanan karambolda Ahmet'in vuruşunda top kaleci Süleyman'da kaldı.



52'nci dakikada gelişen Kütahyaspor atağında Gökhan'ın vuruşunda topu Manavgasporlu Muhammet çizgi üzerinden çıkardı.



72'nci dakikada rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan İhsan Uğur, sahayı sedyede terkederek hastaneye götürüldü.



78'inci dakikada rakibine faul yapan Manavgatsporlu Muhammet ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Karşılaşmada 0-0 sona erdi.



- Antalya