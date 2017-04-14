Manavgatspor-Ankara Demirspor: 0-1
STAT: EvrensekiHAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Nurettin Çiçek (xx), Mesut Küçükarslan (xx)MANAVGATSPOR: Muhammed (xx)- Öner (xx), Mustafa (xx), Emre (xx), Halil (xx), Hüseyin (xx), Onur (xx), Şerif (xx), Nimet (x) (Dk.
STAT: Evrenseki
HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Nurettin Çiçek (xx), Mesut Küçükarslan (xx)MANAVGATSPOR: Muhammed (xx)- Öner (xx), Mustafa (xx), Emre (xx), Halil (xx), Hüseyin (xx), Onur (xx), Şerif (xx), Nimet (x) (Dk.63 Burak x), Mücahit (xx), Kazım (xx)
ANKARA DEMİRSPOR: Fatih (xx)- Burak (xx), Barış (xx), Fatih (xx) (Dk. 61 Emre xx), Hasan (xxx), Serdar (xxx), Mehmet Zeki (x) (Dk.23 Okan xx), Burak (xxx), Güney (xx) (Dk.75 Hasan x), İbrahim (xx), Kerem Hakan (xx)
GOL: Dk.46 Serdar (Ankara Demirspor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'nci Grup'tan düşmesi kesinleşen Manavgatspor, sahasında Ankara Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Manavgatspor'un yedek kulübesinde sadece 2 oyuncunun yer alması dikkati çekti. Şiddetli yağmur altında oynanan karşılaşmada futbolcular top kontrolünde zaman zaman zorlandı.
3'üncü dakikada sol taraftan gelişen Ankara Demirspor atağında ceza sahasının köşesinde topla buluşan Fatih'in vuruşunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.
23'üncü dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadele sakatlanan Mehmet, yerini Okan'a bıraktı.
46'ncı dakikada gelişen konuk takım atağında ceza sahasında topu önünde bulan Serdar, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.
52'nci dakikada ev sahibi takım sağ kanattan atak geliştirdi. Halil'in ortasına iyi yükselen Kazım, kafayla vurdu. Kaleci Fatih güçlükle topu kontrol etti.
54'üncü dakikada gelişen Ankara Demirspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Fatih, müsait pozisyondan yaralanamadı.
Karşılaşma, Ankara Demirspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
- Manavgataantalya