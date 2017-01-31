Manavgatlı Çocuklara Oyun Parkı Sürprizi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Beşkonak Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki çocuklar için oyun parkı kurdu.



Çocukların fiziksel ve sosyal aktivitelerini güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi için bugüne kadar Bozyaka, Dolbazlar, Odaönü, Taşağıl, Örenşehir, Karabük ve Gaziler mahallelerine oyun parkı kuran Büyükşehir Belediyesi Manavgat Hizmet Birimi, son olarak Beşkonak Mahallesi Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki çocukları sevindirmek üzere harekete geçti. Okul yönetiminin talebi doğrultusunda Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, sömestr tatilinde okul bahçesine oyun parkı kurulumunu gerçekleştirdi. Beşkonak Mahallesi Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, tatil dönüşü oyun parkı sürprizi ile karşılaşacak.



Beşkonak mahallesinde yapılan çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş "Vatandaşlarımızın talebiyle sorumluluk alanımız içinde olan mahallelerde oyun parkları ve spor alanları oluşturuyoruz. Oyun parkında çocuk oyun grubu, salıncak ve tahterevalli bulunuyor. Zemini kumla kaplayarak çocuklar için güvenli hale getiriyoruz. Beşkonak Mahallesi Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine karne hediyesini vermiş olduk" dedi. - ANTALYA