Manavgat Yaya Köprüsü'nün Ana Gövdesi Yerleştirildi

Manavgat Belediyesi tarafından yaptırılan yaya köprüsünde 70 tonluk, 72 metre uzunluğundaki çelik ana gövdenin kaldırılması işlemi tamamlandı.



Manavgat Belediyesi'nin, ırmağın bir yakasından diğer yakasına kolay ulaşımı sağlayacak olan yaya köprüsü çalışması kapsamında ana gövde yerleştirildi. Yukarı pazarcı Mahallesi'ni Yukarı Hisar Mahallesi'ne bağlayacak olan yaya köprüsünün 70 tonluk, 72 metre uzunluğundaki çelik ana gövdesi, 1 adet 350 ton, 1 adet 160 ton, 2 adet de 100 ton kapasiteli olmak üzere toplam 4 vinç yardımıyla kaldırıldı. Çalışmaları Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de yerinde inceledi.



Toplam 110 ton çelik montajı yapılacak olan çalışmada, toplam 107 metrelik çelik köprü kirişinin 3 günlük çalışmayla yerine oturtulacağı belirtildi. Ardından geçici çelik halatlarla sağlamlaştırıldıktan sonra yurt dışından temin edilecek kalıcı çelik halatların monte edilerek son şeklinin verileceği bildirildi. Çalışmalar tamamlandığında yeni yaya köprüsünün ulaşımı da rahatlatacağı vurgulandı. Yaya Köprüsü Ulaşım Projesi'nde vatandaşların ve turistlerin geçerken dinlenebilecekleri ve ırmağı seyrede bilecekleri alanların planlandığı vurgulandı.



Şehir mimarisi de göz önünde bulundurularak genişliği 5 metre olacak köprünün taşıyıcı yan elemanlarına su perdesi yerleştirilerek belirli zamanlarda su ve ışık gösterilerinin yapılarak görsel güzelliğin sağlanacağı da belirtildi. Yapılacak olan yaya köprüsünün Türkiye'de benzeri olmadığını belirten Şükrü Sözen, "Amacımız ulaşımı kolaylaştırırken görsel güzelliğin sağlandığı yapıları kentimize kazandırmak. Yaya köprüsü çalışmamız da bu kapsamda projelendirdiğimiz çok özel bir tasarım. Köprü tamamlandığında halkımızın beğeneceğini umuyorum" dedi. - ANTALYA