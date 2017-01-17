Manavgat Toplum Sağlığı Merkezi'nin İnşaat İhalesi Yapıldı

Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz, Sağlık Bakanlığı'nın 2017 yılı yatırım programında yer alan Manavgat Toplum Sağlığı Merkezi inşaat ihalesinin yapıldığını ve Bakanlık tarafından onaylandığını belirterek "İnşaa edilecek sağlık merkezi bünyesinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil İstasyonu, Verem Savaş Dispanseri ve Kanser Erken Teşhis Merkezi gibi birimler bulunacaktır" dedi.



Merkezin Mimar Sinan Mahallesi'ne yapılacağını kaydeden Öz, "2 bin 44 metre karelik maliye arazisi üzerine, İlçe ve bölge ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılacak olan inşaatın 3 bin 300 metre karelik kapalı alanı olup, yaklaşık maliyeti 4 milyon 500 bin lira olarak hesaplanmıştır. Manavgat Toplum Sağlığı Merkezi inşaatına önümüzdeki günlerde başlanacak ve 7 ay içerisinde tamamlanacaktır. Manavgat'ımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA