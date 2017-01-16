Manavgat'taki Çocuk İstismarı İddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çocuk istismarı iddiasıyla tutuklanan CHP üyesi yerel gazete sahibi R.M'yi ihbar eden gazeteci D.S, ofiste bulunduğu sırada zanlının kendisini arayıp bilgisayarını kapatmasını istediğini, bu sırada açık olan sosyal medya hesabındaki uygunsuz çocuk fotoğraflarını gördüğünü söyledi.



Çocuk istismarı iddiasıyla geçen cumartesi günü tutuklanan R.M'yi ihbar eden gazeteci D.S, AA muhabirine olayı nasıl ortaya çıkardığına ilişkin detayları anlattı.



Zanlının ofis dışındayken kendisini arayarak bilgisayarının ekranını kapatmasını istediğini söyleyen D.S şunları kaydetti:



"Facebook açıktı, gelen mesajlar sağ alt köşede açıktı. Uygunsuz çocuk fotoğrafları gördüm ve araştırmaya karar verdim. Kendisi birkaç gün içinde benden Skype (görüntülü iletişim uygulaması) adresi almamı ve oturum açmamı istedi. Skype adresini ne için istediğini söylemedi. Bir kağıtla adres verdi ve benden eklememi istedi. Skype adresi yazınca kişinin ismi ve fotoğrafı çıkıyor. Kız çocuğunun fotoğrafını, ismini gördüm. Birkaç gün ne yapabilirim diye düşündüm. Sonrasında acele etmem gerektiğini düşündüm. Adresine girdim uygunsuz yazışmalarını, fotoğraflar ve başka kız çocuklarının çıplak fotoğraflarına ulaşmak için yazışmalar gördüm. Şikayette bulundum."



Önce avukatlara danıştığını, ulaştığı birkaç avukatın kendisine BİMER'e ve emniyete online ihbarda bulunmasını önerdiğini belirten D.S, şikayet sürecinde annesinin rahatsız olduğunu bahane ederek işe gitmediğini ve elindeki verilerle Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunduğunu ifade etti.



-"CHP'liler duyarsız davrandı"



Polisin çok hızlı ve duyarlı davrandığını vurgulayan, ancak aynı duyarlılığı görüştüğü CHP'li ilçe yöneticilerinden görmediğini savunan D.S, şöyle konuştu:



"CHP'yi uyarmak istedim. Bu yüzden partiyi ziyaret ettim. Bu durumu paylaştığım partideki bir kadın görevli, iyi niyetle yaklaşmaya çalıştı ama inandırıcı bulmadığını söyledi. 'Ben basına vermesem başkaları ifşa edecek' dediğimde, 'Abla tavsiyesi basına verme, senin adın kirlenir' dedi. İlçe Başkanı'nın bana ulaşacağını söylediler. Ben de bunun üzerine evime gittim ama ilçe başkanı da beni aramadı. Ödül beklentisiyle bunu yapmadım. Bu olayı sorgulamak yerine, komplo olabileceği gözüyle bakanları sosyal medyada görünce üzülüyorum. İşsiz kaldım, adımı kirletenler var. Bunun üzerine gittim, aldığım tepkiler hoş değil. Ben böyle bir ahlaksızlığa sessiz kalamadım."



"Ses çıkmaması şaşırtıcı"



Manavgat Barosu avukatlarından Yasemin Şahin Çifci, STK'lardan ve ilgili kurumlardan tepki gelmemesine şaşırdığını söyledi.



Çifci, "Bu konuda maalesef hiç ses çıkmadı. Bu tarz olaylarla ilgili birçok kişinin birçok yorumlarda bulunduğunu biliyoruz. Kendi meslektaşlarımdan ya da siyasilerden hiçbir açıklama duymadık. Bunun nedenini biz de anlamış değiliz. Buna benzer olaylarda çok çabuk tepkiler duyarken bazı çevrelerden bu konuyla ilgili neden tepki verilmediğine dair kafamızda birtakım sorular oluşuyor, ama net bir şey söyleyemiyoruz. Ben şahsım adına böyle bir olayın çok ses çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kadınlarla ilgili derneklerden, komisyonlardan bu konuyla ilgili çok ciddi seslerin duyulması gerektiğini düşünüyorum." dedi.



-"Olayı kapatmaya çalışıyorlar"



Bu tür olaylarda belli çevrelerin kasıtlı tepkiler verdiklerini belirten Çifci, şöyle devam etti:



"Bunun gibi suçlar çok ciddi cezalandırılması gereken konularken, gündemde tepkilerin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani suç isnat edilen söz konusu kişinin bir siyasi partiye yakınlığı söz konusu. Gazeteci ama birtakım siyasilere, kendisini CHP ilçe teşkilatına yakınlığıyla biliyoruz. CHP ilçe teşkilatının bu tarz konularda tepkileri olduğunu biliyoruz ama bu konuyla ilgili neden hiçbir açıklama yapmadığını anlamış değiliz. 12-16 yaş arası kız çocuklarıyla ilgili ekran görüntüsü kendilerine iletiliyor. Olayı kapatmaya çalışıyorlar. Bunu tüm teşkilata mal etmek doğru olmaz ama olayı ortaya çıkartan kişiye 'Kendini kirletirsin' diye ifade kullanılıyor. Bu, çirkin bir söylem."



"Yarın toplanacağız ve gerekeni yapacağız"



CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem de Manavgat ilçe teşkilatının söz konusu kişiyle ilgili ihraç talebini gönderdiğini belirterek, "Yarın toplanacağız ve gerekeni yapacağız. Gereken zaten belli de prosedürü uygulayacağız." açıklamasında bulundu.



Erdem, hangi partiden, hangi makamdan olursa olsun bunun çok çirkin bir olay olduğunu ifade etti.



Antalya'nın Manavgat ilçesinde yayın yapan yerel bir gazetenin sahibi, sosyal medyadan çocuk istismarı iddiasıyla tutuklanmış, bazı basın organlarında ve sosyal medyada şahsın CHP ilçe örgütü üyesi olduğu haberleri ve CHP'li yöneticilerle çekilmiş fotoğrafları yer almıştı.