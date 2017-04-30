Manavgat'ta Yolcu Otobüslerine Taşlı Saldırı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki 5 yolcu otobüsü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen taşlı saldırıda hasar gördü.



D-400 karayolunda gece farklı saatlerde Manavgat'tan Alanya yönüne giden Ahmet Usta yönetimindeki 34 FA 0589 plakalı otobüse Kızılot kavşağında, Nihat Başaçık'ın kullandığı otobüse Tekandız mevkisindeki üst geçitte, Oğuzhan Başal idaresindeki 16 SGY 99 plakalı otobüs ile başka bir otobüse Ulualan mevkisinde, Şeyhmuz Baştuğ yönetimindeki 06 YLJ 47 plakalı yolcu otobüsüne de çevre yolu köprüsü yakınlarında taşlı saldırı düzenlendi.



Saldırılarda yaralanan olmazken bazı otobüslerin camları kırıldı.



Saldırının ardından şoför Başal'ın şikayetçi olduğu, son günlerde Alanya'da da benzer saldırıların yaşandığı öğrenildi.



Jandarma ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.