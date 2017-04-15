Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 27 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen S.T. ve C. E'yi Side Mahallesi'nde gözaltına aldı.



Zanlıların yapılan üst aramasında 27 gram eroin ele geçirildi.



Zanlılar, jandarmadaki ifade alım işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.