Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 gramlık paketler halinde 60 gram skank adı verilen uyuşturucu madde, 3 gram esrar ve 10 gram esrar tohumu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Side Mahallesi'nde A.K'nın işlettiği çay ocağında uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.



İş yerinde yapılan aramada, 3 gramlık paketler halinde 60 gram skank adı verilen uyuşturucu madde, 3 gram esrar ve 10 gram esrar tohumu ele geçirildi.



Gözaltına alınan A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.