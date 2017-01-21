Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilogram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Selimiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinden tutuklanan S.B'nin evinde kalan A.Ç'nin de aynı suçları işlediği ihbarını aldı.



Jandarma ekipleri tarafından Side Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda, 2 kilogram esrar ile 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan A.Ç, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.