Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan iki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Manavgat Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakol Komutanlığı ekipleri, Side Büyük Plaj mevkisinde 07 LJ 751 plakalı aracı durdurdu. Yapılan aramada, araçtaki kişilerden H.Ş'nin üzerinde 10 gram toz esrar, İ.B'nin üzerinde hassas terazi, araçta da 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Şüphelilerin el konulan cep telefonu kayıtlarından gelen uyuşturucu siparişlerini belirleyerek, kimlikleri tespit edilen 5 kişiyi daha gözaltına aldı.



Zanlılardan 4'ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, İ.B, H.Ş. ve M.Ç. ise adliyeye sevk edildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ile Side Karakol Komutanlığı ekiplerince Side Mahallesi'nde yapılan operasyonda ise bir evde yapılan aramada, 50 gram kokain, 20 gram esrar, 4 gram plaka esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 950 liraya da el konuldu.



Evde ikamet eden C.D, gözaltına alındı.