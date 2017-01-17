Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Side Mahallesi Büyük Plaj Mevkiinde Selimiye Karakolu ekipleri İ.B. ve H.Ş.'nin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobil ve şüphelilerin üst aramasını yapan jandarma H.Ş.'nin üzerinde 10 gram toz esrar, İ.B.'nin üzerinde ise hassas terazi ele geçirdi. Otomobilde yapılan aramada ise 30 gram kristal olarak adlandırılan metamfetamin maddesi ele geçirilirken şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.



Olayla ilgili jandarmanın sürdürdüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin telefonlarına çeşitli numaralardan gelen uyuşturucu alışverişi ile ilgili mesajlar Cumhuriyet Savcılığının izniyle incelenirken, uyuşturucu almak için mesaj gönderen 5 kişi de gözaltına alındı. 5 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Şahıslar arasında bulunan M.Ç.'nin kendisine ait olmayan kimlik ibraz ettiğinin belirlenmesi üzerine hakkında başkasına ait kimlik ibraz etmekten işlem yapılırken UYAP sorgusunda şahsın 5 ayrı suçtan arandığı belirlendi.



Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan H.Ş., İ.B. ve 5 ayrı suçtan aranan M.Ç, jandarmadaki sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılacak. - ANTALYA