Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonununda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesinde C.Ö'nün ikamet ettiği evde ve aracında arama yaptı.



Yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 pompalı av tüfeği, tabanca ve tüfeğe ait çok sayıda fişek ve mermi, 75 gram kristal uyuşturucu madde, 50 gram esrar ve 2 kök hint keneviri, 8 adet cep telefonu, 2 adet hassas terazi, 2 bin 900 avro sahte para ele geçirdi.



Ayrıca uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen bin 220 liraya da el konuldu.



Operasyonda C.Ö, T.D. ve Ü.K gözaltına alındı.