Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonununda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesinde C.Ö'nün ikamet ettiği evde ve aracında arama yaptı.
Yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 pompalı av tüfeği, tabanca ve tüfeğe ait çok sayıda fişek ve mermi, 75 gram kristal uyuşturucu madde, 50 gram esrar ve 2 kök hint keneviri, 8 adet cep telefonu, 2 adet hassas terazi, 2 bin 900 avro sahte para ele geçirdi.
Ayrıca uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen bin 220 liraya da el konuldu.
Operasyonda C.Ö, T.D. ve Ü.K gözaltına alındı.
Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonununda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonununda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.
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