Manavgat'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin takla attıktan sonra ters döndüğü trafik kazasında otomobil sürücüsü, eşi ve 3 çocuğu hafif yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Alanya'ya gitmekte olan din görevlisi Mustafa Ç. yönetimindeki 06 ZEE 90 plakalı otomobil, Hacıobası mahallesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak sağ taraftaki şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Ç., eşi Ayşe, çocukları Muhammed Ali, Büşranur ve Beyzanur yaralandı. Yaralalılar olay yerine gelen ambulanslar ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA