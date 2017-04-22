Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yıldırım'ın yönetimindeki 07 LLP 49 plakalı otomobil ile Fahrettin Soyak'ın idaresindeki 06 M 5680 plakalı otomobil Manavgat Çevreyolu'nda çarpıştı. Kazada, 06 M 5680 plakalı otomobilin sürücüsü Fahrettin Soyak ile diğer araçta bulunan Mehmet Ali Yıldırım ve Döndü Yıldırım yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Belediye Başkanı Yıldırım, Trafik Kazaları, Ahmet Yıldırım, Trafik Kazası, Ali Yıldırım, Manavgat, Antalya, Hastane, Kaza, Ambulans