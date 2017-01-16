Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı



Edinilen bilgiye göre, Adem Kaplan yönetimindeki 25 FU 478 plakalı kamyon, D-400 karayolu Ulualan mevkisi Aşağı Işıklar kavşağında dönüş yapan, İsa Coşkuner idaresindeki 16 KFC 71 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü Coşkuner ile aynı araçta bulunan Büşra Yıldırım ve Ünzile Derin yaralandı. Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Coşkuner ve Derin'in hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.