Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, İsa Coşkuner'in kullandığı 16 KFC 71 plakalı otomobil Manavgat Ulualan mevkiinde Adem Kaplan'ın kullandığı 25 FU 478 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonun önünde bir süre sürüklenerek hurdaya dönen otomobil sürücüsü İsa Coşkuner ile otomobilde bulunan B. Y. ve Ü.D. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü İsa Coşkuner ve Ü.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu, hastaneye getirildiklerinde bilinçlerinin kapalı olduğu bildirildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA