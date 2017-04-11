Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yusuf Şahin Alkaya'nın kullandığı 07 HYA 79 plakalı otomobil, Manavgat Çevreyolunda aynı istikamette seyir halindeki Yakup Temiz'in kullandığı 07 LOT 06 plakalı kamyonetin sağından geçtikten sonra sağ ön çamurluğuna çarptı. Kazanın şiddetiyle kendi şeritlerinden refüjü aşarak karşı şeride geçen araçlar yol kenarındaki çelik bariyere çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Yakup Temiz olay yerine gelen ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yusuf Şahin Alkaya'nın ehliyetine 2 ay önce alkollü araç kullandığı için 6 aylığına el konulduğu belirlendi. - ANTALYA