Manavgat'ta 'Şimdi Ne Olacak'a Tiyatro Oyununa Yoğun İlgi

Antalya'nın Manavgat ilcesi'nde sahnelenen 'Şimdi Ne Olacak' tiyatro oyunu tiyatro severler tarafından yoğun ilgi gördü.



İstanbul Temaşe Tiyatrosu'nun, "Şimdi Ne Olacak" tiyatro oyunu, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Manavgat Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyunu izlemeye çok sayıda Manavgatlı geldi. Erkan Gündüz'ün yazıp, İrfan Kangı'nın yönettiği ve Ferdi Akarnur, Dost Elver, Kerem Poyraz Kayaalp, Burçin Abdullah, Suat Güzey, Devrim Atmaca ve Soner Enmutlu gibi ünlü tiyatrocuların oynadığı oyun, izleyenleri büyüledi. Kızları evlenecek olan bir aileyi, evliliği önemsemeyen bir damadı, bunak amcayı ve sıradan bir kız isteme merasiminin kabusa dönmesinin konu edildiği komedi oyun, izleyenleri kahkahaya boğdu. Oyun sonunda polis karakterini canlandıran tiyatrocu Soner Enmutlu için getirilen doğum günü pastası sürprizi ise, gecenin en güzel anıydı. Sanatçı Enmutlu, pastasının mumunu söndürerek mutluluğunu, tiyatrocu arkadaşları, Manavgat Belediyesi Kültür Müdürü Halis Akkaya ve izleyicilerle paylaştı. Kültür Müdürü Halis Akkaya, oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ANTALYA