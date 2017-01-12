Manavgat'ta Silah, Uyuşturucu ve Sahte Para Ele Geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ev ve araçta yapılan aramada silah, uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Önleme Timi Side'de C.Ö'nün ikamet ettiği evde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 adet 7,65 tabanca, 41 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 8 adet cep telefonu, 2 adet hassas terazi, 2 bin 900 Euro sahte para, bin 220 TL, 75 gram kristal, 50 gram esrar ve 2 kök hint keneviri ele geçirdi. Arama sırasında evde bulunan T.D isimli bayan ile Ü.K isimli erkek gözaltına alındı. - ANTALYA