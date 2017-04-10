Manavgat'ta Polis Teşkilatı'nın Kuruluşu Kutlandı
ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'nci yıldönümü törenle kutlandı.
ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'nci yıldönümü törenle kutlandı.
Manavgat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenledi. Törene Kaymakam Nazmi Günlü, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Enver Sungur, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek, MHP İlçe Başkanı İsmail Hakkı Karadağ, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polisler, vatandaş ve anasınıfı öğrencileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, polis teşkilatında görev yapanların, gece gündüz demeden ve gerektiğinde ailesine ayıracağı zamanı da alarak fedakarca hizmet verdiğini söyledi. Müdür Özgönül, "Kuruluşumuzdan bu yana, ülkede can ve mal güvenliğini sağlamayı, yardıma muhtaç olanlara yardım etmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. Devletimizin bize verdiği güç, fakat son derece şerefli görevi kanımızı ve canımızı feda etmekten çekinmeden kanunların bize verdiği yetki çerçevesinde yerine getirmekteyiz" dedi.
Konuşmaların ardından protokol mensupları İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, polislerin haftasını kutladı. Emniyet Müdürlüğü ziyaretine Çizmeli Kedi Kreşi anasınıfı öğrencileri yaptıkları çelenk ve çiçekle geldi. Ziyaret sırasında İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş Oral Aydan, Emniyet Müdürlüğü'nde görevli eşi polis memuru Hanife Aydın'ı, oğlu Fikret Kağan Aydın'la birlikte tebrik etti. Annesi polis, babası asker olan Fikret Kağan Aydın'ın üzerindeki yarısı polis, yarısı ise asker üniformasından oluşan kıyafeti dikkati çekti. - Manavgatantalya