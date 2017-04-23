Manavgat'ta Oto Fareleri Yakalandı

Antalya'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılandı. Bir kişi ise denetimli olarak serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side, Selimiye ve Titreyengöl bölgelerinde otomobillerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık suçu işledikleri tespit edilen ve jandarma tarafından fiziki takibe alınan R.İ., S.A., N.S., O.Ç. ve Y.C. isimli şahıslar Side bölgesinde otomobilden hırsızlık yaparken Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların itirafları ve jandarmanın araştırmaları sonucunda Side, Selimiye ve Titreyengöl bölgesinde 5, Manavgat ilçe merkezinde polis bölgesinde 4 olmak üzere 9 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Sorgularının ardından Manavgat Adliyesine çıkarılan zanlılardan N.S. denetimli serbest, O.Ç. ve Y.C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, R.İ. ve S.A. ise tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA