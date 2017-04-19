Manavgat'ta Motosikletler Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat Ulukapı istikametinde seyreden Recep Ay'ın kullandığı 07 LCH 18 plakalı motosiklet ile Birol Sakınç'ın kullandığı 06 BC 5368 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri Birol Sakınç ve Recep Ay ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Recep Ay yoğun bakım ünitesinde, Birol Sarkınç ise ortopedi servisinde tedavi altına alındı. - ANTALYA