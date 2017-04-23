Manavgat'ta Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 15 yaşındaki Kaan Okudan öldü, aynı yaştaki Sinan Zeybek yaralandı.



Kaza, saat 11.00 sıralarında D400 karayolunun Manavgat'a bağlı Çakış Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sinan Zeybek yönetimindeki plakasız motosikletle Emrah A. yönetimindeki 07 NSY 03 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Sinan Zeybek ile motosiklette bulunan Kaan Okudan asfalt zemine savruldu. Motosiklettekilerin kasksız olduğu belirtildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Kaan Okudan'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Sinan Zeybek ise ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Zeybek, buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Kaan Okudan'ın cenazesi ise yapılan inceleme ardından morga konuldu. Otomobilin sürücüsü Emrah A. jandarma tarafından gözaltına alındı. - Manavgatantalya