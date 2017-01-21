Manavgat'ta Karlı Karne Şenliği

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde belediye tarafından kamyonlarla Toros Dağları'ndan getirtilen karla, öğrenciler için karne şenliği düzenlendi. Onlarca çocuk aileleriyle katıldığı etkinlikte, kartopu savaşı ve kardan adam yaparak eğlendi.



Manavgat Belediyesi tarafından Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden getirtilen 25 kamyon dolusu kar, Atatürk Kültür Merkezi önündeki alana dökülerek karne şenliği yapıldı. Aileleriyle etkinliğe katılan öğrenciler kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Etkinlikte yapay kar püskürtme makinesiyle de katılımcıların üzerine kar yağdırıldı. Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen de etkinliğe katılarak, çocuklar ve ailelerinin eğlencesine eşlik etti. Etkinlikte birçok çocuk gibi 6 aylık Azra bebek de ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşadı. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Çocuklarımız dün karnelerini aldı, bizi mutlu etti. Biz de onları mutlu edelim diye böyle bir etkinlik düşündük. Çocuklar bizim gururumuz, bu ülkenin geleceği. Onlar iyi yetişirse, sağlıklı yetişirse bu ülkeye çok faydalı olacaklarını inanıyoruz" dedi. - Antalya