Manavgat'ta Kar Şenliği

Manavgat Belediyesince Toros Dağlarından getirilen 25 kamyon karda oynayanlar eğlenceli zaman geçirdi.



Antalya'nın yüksek kesimlerinde bu yıl etkili olan kar yağışı nedeniyle Manavgat Belediyesince "Kar şenliği" düzenlendi.



Belediye ekiplerince Toros Dağlarından getirilen 25 kamyon kar, Atatürk Kültür Merkezi önündeki meydana döküldü. Meydana yerleştirilen kar makineleriyle kar yağışı atmosferi oluşturulan etkinliğe, ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Aileler, çocuklarıyla kardan adam yaptı, kartopu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.



Etkinlikte katılımcılara sucuk ekmek ikram edildi.



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarla bir arada olabilmek, onları mutlu etmek, yüzlerindeki tebessümü görebilmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Hayatlarında hiç kar görmemiş çocukların da aralarında bulunduğu birçok çocuğun heyecanına ortak olduklarını ifade eden Sözen, "Son derece keyifli bir ortamda çocuklarımızın mutluluğunu paylaştık. Bizler onlar için varız" dedi.