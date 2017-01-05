Manavgat'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Manavgat'da 29 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçağı sigara sattığı tespit edilen Z.E. ve M.B.E. isimli şahıslara ait bir iş yeri ile dört ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 29 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 32 bin 600 gram kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron (sahte sigara) ele geçirildi.



"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen Z.E ve M.B.E'ye, "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan da idari para cezası verildi.