Manavgat'ta Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 29 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçağı sigara satışı yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda; gümrük kaçağı sigara sattığı tespit edilen Z.E. ve M.B.E.'ye ait 1 iş yeri ve 4 ayrı adrese 02 Ocak Pazartesi günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 29 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 32 bin 600 gram kıyılmış tütün ve 5 bin 420 adet kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron (sahte sigara) ele geçirildi. '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen Z.E. ve M.B.E.'ye ayrıca idari para cezası uygulandı. - ANTALYA