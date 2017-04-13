Manavgat'ta Kaçak İçki Operasyonu

Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 350 litre kaçak içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki üç adrese operasyon düzenledi.



Sorgun Mahallesi'nde bir otelde 120 litre, Side Mahallesi'nde bir markette 110 litre ve bir otelde ise 120 litre olmak üzere toplam 350 litre kaçak içki ele geçirildi.



Jandarma tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bıraktı.