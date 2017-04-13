Manavgat'ta Kaçak İçki Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 350 litre kaçak içki ele geçirildi.



Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleriyle müşterek gerçekleştirdiği operasyonlarda 350 litre bandrolsüz içki ele geçirildi. Sorgun Mahallesinde bir otelde 120 litre bandrolsüz viski, Side Mahallesinde bir markette 110 litre, yine Side Mahallesinde bir otelde 120 litre olmak üzere 230 litre bandrolsüz vokta ele geçirdi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı. - ANTALYA