Manavgat'ta Gasp Zanlıları Yakalandı

Manavgat ilçesinde, bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasp eden 4 zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Sorgun Mahallesi'nde ormanlık alanda O.O. isimli kişinin, kimliği henüz belirlenemeyen 4 zanlı tarafından silahla tehdit edilerek bin 800 lirası ve cep telefonunun gasp edilmesiyle ilgili Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.



Jandarmanın yaptığı çalışma neticesinde İ.T.E, D.M.T, S.Ö. ve D.Ö, gözaltına alındı.



İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.