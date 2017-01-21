Manavgat'ta Esrar Ele Geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evde yapılan aramada 2 kilogram esrar maddesi ile 19 gram metamfetamin ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde 30 Aralık 2016 tarihinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanan S.B.'nin evinde kalan A.Ç.'nin de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığını belirleyen Selimiye Jandarma Karakolu ekipleri, şahsın kaldığı evde arama yaptı. Aramada, 2 kilogram esrar maddesi ve 19 gram metamfetamin ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA