Manavgat'ta Dilenci Operasyonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Manavgat ilçesinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Zabıta Birimi ekipleri, düzenledikleri operasyonda çoğunluğu kadın ve çocuk çok sayıda dilenciyi toplayarak haklarında yasal işlem yaptı. Antalya Büyükşehir Manavgat Zabıta Amiri Recep Karakuş, "Manavgat ilçemizde vatandaşlarımızı rahatsız eden dilencilerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda dilenen şahıslar toplanmak suretiyle Zabıta Amirliği hizmet binamıza getirilerek haklarında 5326 sayılı kabahatler kanununa göre yasal işlem yapılmıştır. Vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak için dilenci ve seyyar satıcılarla ilgili operasyonlarımız devam edecektir" dedi. - ANTALYA